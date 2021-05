Zboleli kljub dvema odmerkoma cepiva

Tatjana Mrvič iz ljubljanskega UKC.

Cepljeni manj širijo virus

Tomaž Bratkovič pravi, da je dobra novica ta, da je po cepljenju zaščita pred hudim potekom bolezni, ki zahteva hospitalizacijo, zelo visoka. FOTO: B. Gumilar/Delo

Trije zaposleni v mariborskem zdravstvenem domu so zboleli za covidom-19, čeprav so se na začetku leta proti tej bolezni cepili. Na Sejšelih so s cepivom Sinopharm in različico cepiva AstraZenece precepili okoli 65 odstotkov populacije, a so morali zaradi vse več okužb spet ustaviti javno življenje: zboleli so tudi precepljeni. Ali zaradi takih primerov upanje, da bo cepljenje ključno za normalizacijo sveta, umira?Strokovnjaki odgovarjajo, da nikakor ne in da je cepljenje še vedno učinkovit ukrep pri spopadanju z epidemijo. Ljudje, ki so bili precepljeni, resda lahko zbolijo, saj nobeno cepivo ni stoodstotno učinkovito, a so simptomi praviloma blažji in v le zelo redkih primerih vodijo do hospitalizacije. To je potrdil tudi, direktor ZD Maribor, kjer so zaradi lažje oblike pred kratkim zboleli trije njihovi zaposleni, ki so bili pred meseci precepljeni s cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer-Biontech. Medtem ko je partner ene od okuženih sodelavk, ki ni bil cepljen, potreboval bolnišnično obravnavo, je ona, ki je bila cepljena, zbolela z manj hudimi simptomi., vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v ljubljanskem kliničnem centru, je dejala, da so imeli pri njih do zdaj manj kot deset primerov potrjenih okužb pri zaposlenih, polno zaščitenih z obema odmerkoma. Imeli so tudi nekaj deset primerov potrjenih okužb pri zaposlenih po prvem odmerku ali takoj po drugem odmerku cepljenja, ko še ni bila vzpostavljena zaščita: »Morda so bili okuženi že pred cepljenjem.« Dodala je še, da nimajo zabeleženo, da bi se ljudje, ki so prejeli dva odmerka, pri njih zdravili zaradi covida-19. So se pa v UKC Maribor, kjer pa nihče med njimi ni umrl.»Cepivo Comirnaty zagotavlja približno 95-odstotno zaščito pred okužbo z virusom sars-cov-2 teden dni ali več po drugem odmerku – v obdobju treh mesecev; zaščita 14–21 dni po prvem odmerku znaša okoli 83 odstotkov. To potrjujejo tako rezultati kliničnih raziskav kot podatki iz realnega sveta,« je dejal dr.z ljubljanske fakultete za farmacijo. Absolutne zaščite po njegovih besedah ne dosega nobeno cepivo, zato okužbe kljub cepljenju niso povsem nepričakovane, a so precej manj verjetne: »Tako naj tudi cepljeni posamezniki, vsaj dokler je virus močno prisoten v populaciji, še naprej spoštujejo priporočila o omejevanju stikov in higieni. Dobra novica pa je, da je po cepljenju zaščita pred hudim potekom bolezni, ki zahteva hospitalizacijo, zelo visoka. To velja tudi za okužbe z različicami virusa. Pri cepljenih opažajo predvsem naselitev virusa na sluznici zgornjih dihal, zato je potek bolezni, kadar se sploh izrazi, praviloma blag, z manj simptomi ali celo brez, in taki posamezniki tudi precej manj širijo virus.«Bratkovič je še povedal, da strokovnjaki menijo, da poživitvenega odmerka zelo verjetno ne bo treba prejeti prej kot 12 mesecev po prvotnem cepljenju: »Na to nakazuje še vedno razmeroma visoka koncentracija nevtralizacijskih protiteles pol leta po cepljenju (in še vedno več kot 90-odstotna zaščita pred simptomatično okužbo). Zdaj potekajo manjše klinične raziskave, ki vrednotijo imunski odziv in učinkovitost po tretjem odmerku cepiva Comirnaty, kjer bodo primerjali prvotno verzijo cepiva in novo, prilagojeno južnoafriški različici virusa.«Podatkov o tem, koliko precepljenih Slovencev se je do zdaj okužilo s covidom-19, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nimajo. Dejali so le, da informacije o obolelih po cepljenju imajo. Prav tako nismo dobili podatkov o tem, koliko od umrlih je bilo morda že precepljenih proti covidu-19, a so vseeno umrli za posledicami te bolezni.Da neko cepivo ni doseglo želenega učinka, je poleg imunskega neodziva posameznika lahko krivo tudi nenatančno rokovanje s cepivom oziroma nepravilno shranjevanje.