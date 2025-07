ZD Idrija: Od 1. avgusta za nujno medicinsko pomoč zgolj klic na 112

Nujna medicinska pomoč v Zdravstvenem domu Idrija bo od 1. avgusta vključena v dispečersko zdravstveno službo. Občani, ki bodo življenjsko ogroženi oziroma bodo potrebovali nujno medicinsko pomoč, ne bodo več klicali v ZD Idrija, ampak izključno na številko 112. Na severnem Primorskem je Zdravstveni dom Idrija kot prvi vključen v dispečerski sistem.

Za zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe v občinah Idrija in Cerkno skrbi enota nujne medicinske pomoči skupaj s prvimi posredovalci. »Zaradi razgibanosti terena, površine področja, oddaljenih zaselkov, razpršenosti prebivalstva ter oddaljenosti od večjih bolnišnic in s tem urgentnih centrov je za območje občin Idrija in Cerkno še posebej pomembna kakovostna, pravočasna in pogosto obsežnejša oskrba kritično bolnih in poškodovanih še pred prihodom v bolnišnico,« so sporočili iz ZD Idrija.

Pričakujejo, da bo za prebivalce obeh občin v primerih, ko bodo potrebovali nujno medicinsko pomoč, še bolje poskrbljeno.

Na številko 112 se kliče v primerih, ko je pacient življenjsko ogrožen oziroma bi njegovo stanje v kratkem lahko privedlo do življenjske ogroženosti – med ta stanja spadajo srčni zastoj, nezavest, možganska kap, nenadna huda bolečina v prsih, težave z dihanjem, hude krvavitve, težje poškodbe, porod na domu ...

Klic na 112 poteka, kot so pojasnili v ZD Idrija, tako, da bo pacient poklical na omenjeno številko. Oglasil se bo Regijski center za obveščanje (ReCO 112), ki bo klic prevezal k zdravstvenemu dispečerju v dispečerski službi zdravstva v Ljubljano, kjer bodo zahtevali podatke o oboleli/poškodovani osebi, točno lokacijo, telefonsko številko in morebitne druge informacije.

Po sprejetju podatkov bo dispečer aktiviral najustreznejše in najbližje reševalno vozilo, klicatelju dajal navodila ter po potrebi do prihoda reševalnega vozila ostal na telefonski liniji s klicateljem. »Med pogovorom z dispečerjem je za pacienta pomembno, da bo v tem času najbližje reševalno vozilo že na poti,« so še pojasnili v ZD Idrija.

Dispečerski sistem dela 24 ur na dan.

Kadar ne gre za življenje ogrožajoče stanje, potrebna pa je čimprejšnja obravnava, pacient obišče ambulanto nujne medicinske pomoči. Takšni primeri so rane, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, krvavitev iz nosu, ki se po desetih minutah ne ustavi, lažje poškodbe, kot so zvini gležnja in poškodbe prstov, vročinska stanja v času dežurstva ...

Pacientom bodo v Zdravstvenem domu Idrija, kadar bodo potrebovali posvet z zdravnikom v času dežurstva oziroma zunaj rednega delovnega časa, še vedno na razpolago na številki 05 37 34 212. Na to številko lahko pacienti pokličejo za nasvet glede jemanja zdravil, ukrepov za zniževanje temperature pri otroku in kadar niso prepričani ali zdravstveno stanje zahteva obisk NMP v času dežurstva.

V ZD Idrija pa opozarjajo, naj v primerih življenjske ogroženosti pacienti ne kličejo na njihovo interno številko, saj bo to podaljšalo čas do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči in posledično do oskrbe. Med prednostmi, ki so jih izpostavili pri delovanju dispečerskega sistema, so hitrejša in poenotena obravnava vseh nujnih pacientov, hitrejša aktivacija ekip NMP (že med sprejemom klica), aktivacija drugih ekip ob zasedenosti NMP Idrija ter dajanje navodil klicatelju do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Reševalno vozilo. FOTO: Uroš Hočevar

Dispečersko službo v zdravstvu so na državni ravni vzpostavili, da bi zagotovili enako dostopnost do nujne medicinske pomoči na območju celotne države, izboljšali kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih zunajbolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih, racionalizirali delovanje nujne medicinske pomoči in izboljšali pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, kot so množične nesreče.

V dispečersko službo bodo še naprej vpeti tudi posredovalci. Na območju občin Idrija in Cerkno deluje 18 društev, v okviru katerih je za prve posredovalce usposobljenih približno 240 posameznikov. Tudi prvi posredovalci bodo od 1. avgusta aktivirani prek dispečerskega sistema in ne več prek Zdravstvenega doma Idrija. V ustanovi zagotavljajo, da bo to pospešilo prihod ekipe na kraj dogodka.