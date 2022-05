Zdaj zvrtajo kilometer predorov na mesec

V nadaljevanju preberite:

Gradnja nove železnice med Divačo in Koprom sicer zamuja, toda graditelji po osmih mesecih od začetka vrtanja predorov dokazujejo, da so kos nalogi. Naslednji teden bodo dosegli pet kilometrov skupaj odkopanih predorskih cevi, le teden kasneje pa bodo prebili prvo predorsko cev v celoti, to je predor Mlinarji (T7), dolg 1163 metrov. Glavna težava pri gradnji je birokracija, ki še povečuje negotovosti pri tem strateškem državnem projetku .

Po številnih zapletih so turški delavci iz podjetij Yapi Merkezi in Özaltin zdaj vendarle zgradili in pridobili uporabno dobvoljenje za začasno delavsko naselje pri Orehku, da bodo do konca maja vanj preselili približno 200 delavcev iz hotelov na Notranjskem in Krasu. To je skoraj osem mesecev pozneje, kot so sprva načrtovali.