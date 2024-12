Zdravilišča med prazniki že skoraj razprodana

V slovenskih zdraviliščih in termah so zelo zadovoljni z napovedanim obiskom v prazničnih dneh. V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč namreč ugotavljajo, da so tako rekoč skoraj vse namestitvene kapacitete že polne in le še nekaj prostih ležišč se najde v apartmajskih delih in v hotelih na obali.

Kot ugotavljajo, bodo v med božično-novoletnimi prazniki prevladovali v glavnem tuji gostje, največ jih bo iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Češke, seveda pa ne bodo manjkali niti domači gostje. Na dobro zasedenost pa kažejo tudi rezervacije za začetek leta, saj so te v glavnem boljše od primerljivih lanskih, pravijo v združenju.

Bolje kot lani

V Termah Dobrna so zadovoljni z letošnjo zasedenostjo nastanitvenih kapacitet med božično-novoletnimi prazniki, ki je še večja od lanske. »Tudi letos izstopa povpraševanje po silvestrovanju, ki privablja tako domače kot tuje goste, pri čemer so kapacitete za ta čas že zasedene. Veliko je tudi zanimanja tudi za božične praznike, tako od domačih kot tujih gostov,« pravijo.

»Nastanitvene zmogljivosti Term Krka so v letošnjem decembru dobro zasedene in glede na napovedi bo tako tudi do konca leta. V naših hotelih zaznavamo v zadnjih dneh leta približno takšno zasedenost kot lani – na voljo je še nekaj prostih sob. Opažamo, da gostje letos precej rezervacij opravijo v zadnjem hipu, v naših hotelih pa bivajo v povprečju od tri do pet dni. Tudi v prazničnem času bo več kot polovica gostov Term Krka domačih, med tujci pa bo v naših hotelih največ Italijanov,« pa ugotavljajo v Termah Krka.

Ocenjujejo, da je bilo leto 2024 za Terme Krka uspešno in dodajajo, da bo tudi začetek novega leta – vsaj glede na rezervacije – obetaven. Glede zasedenosti pričakujejo v prvih treh mesecih novega leta podobno zasedenost kot v primerjalnem obdobju leta 2024.