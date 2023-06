Zdravniki prestajajo kazen in hodijo v službo

V nadaljevanju preberite:

Zdravniki, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi nedovoljenega sprejemanja daril od podjetja Emporio Medical, že prestajajo kazni, a ostajajo na delovnih mestih. Eden od njih vodi Center za izobraževanje v ljubljanskem UKC in poučuje na fakulteti, druga dva izvajata ambulantno dejavnost in operirata.