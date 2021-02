Zdravniki spoznani za krive prejemanja daril

Brez prepovedi opravljanja poklica

Zgodba, stara osem let

Obtožene zdravnikeinje senat Okrožnega sodišča v Ljubljani spoznal za krive nedovoljenega sprejemanja daril od podjetja Emporio Medical, pri katerem so zdravniki za protiuslugo še naprej naročali medicinski material določenega proizvajalca. ​Sodba še ni pravnomočna.Kot je ob izreku sodbe dejala predsednica sodnega senata, so obtoženi nedovoljena darila prejemali na različne načine, na primer v obliki plačila naročnin na strokovne revije in kotizacij za strokovna srečanja, plačila novoletnih zabav, nakazil na njihove bančne račune, pa tudi v oblike gotovine.To jim je izročal nekdanji komercialist v podjetju Emporio Medical, ki ga je sodišče spoznalo za krivega nedovoljenega dajanja daril. Žafran je na svoje ime tudi sklepal naročnine na strokovne revije in na svoj bančni račun na Hrvaškem prejemal plačilo, ki ga je nato v gotovini izročal zdravnikom, je še poudarila sodnica.Sodišče je Antoliču izreklo leto in šest mesecev zaporne kazni in denarno kazen v višini 8100 evrov. Cirman je dobil tri leta zaporne in 20.000 evrov denarne kazni, Fokter deset mesecev zapora in 6000 evrov ter Vengust dve leti in dva meseca zapora in 15.000 evrov denarne kazni. Žafranu je naložilo 10.000 evrov kazni ter eno leto in šest mesecev zapora.Cirmanu, Fokterju in Vengustu je sodišče izreklo še odvzem prejete nedovoljene nagrade, in sicer okoli 53.000 evrov Cirmanu, 6000 evrov Fokterju in skoraj 33.000 evrov Vengustu. Vsem je naložilo tudi vračilo sodnih stroškov.Ni pa sodišče izreklo začasne prepovedi opravljanja poklica, kot je za zdravnike predlagalo tožilstvo. Kot je pojasnila sodnica, kaznivega dejanja niso storili v povezavi z zdravljenjem.Začetek dogajanja v aferi korupcije v zdravstvu sega v leto 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. Na predobravnavnem naroku je tožilecvsem obtoženim ponudil, da bi v primeru priznanja krivde zanje zahteval nižjo kazen, česar pa ni storil nobeden.Sodnica je takrat zaradi velikega števila obtoženih sojenje sicer razdelila v več skupin. Z današnjim izrekom sodbe prvi skupini se je tako na okrožnem sodišču končalo sojenje za prvo skupino obtoženih, a sta tako obramba kot tožilstvo že napovedala pritožbe.