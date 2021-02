Vane Antolič ne bo več predstojnik

je za predstojnika ortopedske klinike po letu dni premora, ko je bil vršilec dolžnosti predstojnika doc. dr. 28. januarja letos ponovno imenoval prof. dr. Vaneta Antoliča , ki je vodil kliniko pred tem 12 let. A Antolič je danes, po komaj dvajsetih dneh dela, odstopil.Iz ljubljanskega kliničnega centra so sporočili, da se je za ta korak odločil iz osebnih razlogov.Nanje je zagotovo vplivala včerajšnja odločitev okrožnega sodišča - nepravnomočna , po kateri bo moral Antolič za zapahe za leto in pol ter plačati 8100 evrov kazni. Spomnimo, da so se postopki zoper njega in nekatere druge zdravnike začeli zaradi odmevne korupcijske afere, v kateri so jih preiskovali zaradi nedovoljenega sprejemanja daril.»Antolič edini podkupnine ni zahteval zase (kar je vplivalo na višino kazni), temveč je med letoma 2009 in 2011 od Emporio Medicala dobil 20.000 evrov donacij na račun zasebnega Društva za razvoj ortopedije Ljubljana. Ker je to nato denar podarilo UKC za obnovo klinike, društvu ni treba vrniti tega denarja. Kot je poudarila sodnica, donacije društvu niso sporne, je pa sporno, da je Antolič nabavo določenih materialov pogojeval z donacijo,« smo v Delu poročali včeraj.