Ni še jasno, koliko zdravstvenih storitev je odpovedanih zaradi stavke

Zdravniki so danes zjutraj začeli enodnevno opozorilno stavko. Na svoje zahteve ob tem opozarjajo na zborih stavkajočih. V UKC Ljubljana, kjer so se podobno kot še v več drugih bolnišnicah zbrali ob 8. uri, jih je nagovoril tudi predsednik sindikata Fides Damjan Polh.

»Zdravniki smo v stiski tako kot pacienti. Delamo preveč, prekomerno, smo utrujeni, zanemarjamo družine. Čas je, da umirimo naše delo,« je na zboru v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana poudaril predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Vlado je pozval, naj omogoči, da bodo v javnem zdravstvenem sistemu zadovoljni, da jih bo dovolj.

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zaposlenih v zdravstvu, tudi zdravnikov, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

Delo zdravnikov med stavko poteka v okrnjeni obliki, nekateri bolniki bodo prenaročeni. A Polh zagotavlja, da bodo vsak primer pogledali in nič ne bo spregledano. Nujna zdravstvena stanja pa bodo obravnavali tako kot sicer. Kot je pojasnil, informacije, koliko zdravstvenih storitev je bilo odpovedanih, nima. Več pa bodo lahko povedali v sredo, ko bodo opravili analizo poteka stavke.

Preverjamo, kako poteka stavka po bolnišnicah in zdravstvenih domovih po Sloveniji.

V Splošni bolnišnici Trbovlje sta danes vse do 17. ure polno zasedeni obe operacijski sobi. »Karikirano rečeno, delamo še bolj kot sicer,« je dejal Metod Kurent, direktor, in zagotovil, da se čakalne dobe zaradi opozorilne stavke zdravnikov pri njih ne daljšajo. Paciente, zlasti tiste nad 65. letom, pa tudi vse ostale, kot običajno tudi danes obravnavajo na urgenci, po urniku delajo specialistične ambulante, opravljajo rentgenske in ultrazvočne preglede ter CT. Sicer pa so tudi bolnišnični oddelki polni zaradi okužb, respiratornih obolenj in ponovno tudi covida. »Danes je pri nas kot na najhujši dan,« je še dejal Kurent.

ZD Trbovlje: Brez posebnosti

V Zdravstvenem domu Trbovlje trenutno ni uradnega predstavnika sindikata Fides, je za Delo na vprašanja o poteku opozorilne zdravniške stavke povedal direktor dr. Denis Tomše. »V kolikor se bo kdo od zdravnikov priključil stavki, bo za neodložljive preglede ustrezno poskrbljeno,« je še zagotovil.

Kot so sporočili iz ZD Celje bodo danes, v času opozorilne stavke zdravnikov in zobozdravnikov, zagotavljali nujne zdravstvene storitve in minimum delovnega procesa v najmanj štirih ambulantah družinske medicine za obravnavo pacientov, ki so starejši od 65 let, in vse bolnike z akutnimi bolezenskimi stanji, ki jih ni možno prenaročiti.

V ZD Celje zagotavljajo, da je zdravstvena oskrba nosečnic in porodnic, otrok do 18. leta in starejših od 65 let nemotena, prav tako oskrba vseh nujnih stanj.

V Kopru in Kranju polna podpora stavki

V koprskem zdravstvenem domu stavka poteka po pričakovanjih, pravi tamkajšnja Fidesova predstavnica Tatjana Cvetko. »Ne vem niti za enega zdravnika, ki se ne bi pridružil stavki. So pa na lokaciji in obravnavajo nujne paciente. Z veseljem so oblekli protestne majice, saj podpirajo stavkovne zahtevke, kajti gre pravzaprav za protest proti nerazumnemu delovanju vlade, ko je nekaj podpisala, potem pa tega ni izpolnila.

Za vse nujne primer bo poskrbljeno. FOTO: Uroš Hočeva

Tudi v Kranju v večini organizacijskih enot zdravniki in zobozdravniki podpirajo zahteve sindikata FIDES in splošno opozorilno stavko. Kljub temu delo tudi danes poteka normalno oz. brez sprememb, je sporočila tiskovna predstavnica Sergeja Valjavec. V največji org. enoti OZG (ZD Kranj) so vse ambulante odprte po običajnem urniku, delo poteka v skladu z Izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času stavke. Izvajajo se torej tiste storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v hudo okvaro zdravja ali smrt. Te storitve vključujejo zdravljenje otrok do 18. leta starosti, bolnikov, starejših od 65 let, storitve nujne medicinske pomoči, zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb, zastrupitev, kroničnih bolezni, obravnavo nosečnic in porodnic ter onkoloških bolnikov. Pacienti se v primeru zdravstvenih težav tudi v času stavke obračajo na ambulante svojih osebnih zdravnikov. Naročajo se kot sicer: pokličejo/pišejo/osebno pridejo v ambulanto svojega osebnega zdravnika. Če niso bili predhodno obveščeni o drugem terminu, potem termini za pregled veljajo. Tudi obravnava nalezljivih bolezni poteka kot običajno.

Dodatno je predstavnica sindikata FIDES ZD Kranj pravkar povedala, da so bili vsi odpovedani termini prenaročeni na prvi možni termin.

Stavkovne aktivnosti niso izvedene v ZD Idrija. Kot so zapisali stavkovne aktivnosti niso bile izvedene, zato bo delo v ZD Idrija potekalo kot običajno – torej nespremenjeno in po predvidenih urnikih dela ambulant.