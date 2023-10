Zdravstvena blagajna ni predlagala dviga novega prispevka

»Zavod za zdravstveno zavarovanje ni nikoli predlagal povišanja fiksnega obveznega zdravstvenega prispevka, ki se na podlagi zakona uveljavi s 1. januarjem 2024 v višini 35 evrov za celotno leto 2024. V zvezi s tem ne potekajo nobene aktivnosti za povišanje tega prispevka ne na ravni ZZZ ne na ravni zdravstvene politike. Glede na navedeno so take trditve neresnične in zavajajoče,« se je odzval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na medijsko poročanje po skupščini ZZZS, ki je bila v četrtek, in izjave v okviru poslanskih vprašanj včeraj v parlamentu. Sinoči se je na to temo oglasila tudi Zveza organizacij pacientov Slovenije, ki nasprotuje dvigu novega prispevka. Kaj je izzvalo tako burne odzive?

Ostra izjava premiera

Po tem, ko smo mediji v četrtek poročali iz skupščine ZZZS o izračunih ZZZS, da bo imela javna zdravstvena blagajna iz naslova prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS prihodnje leto okoli 140 milijonov evrov izgube, so bili v javnosti burni odzivi.

Najbolj odmevna je zagotovo izjava premiera Roberta Goloba, ki je zagotovil, da bo vse leto 2024 cena dopolnilnega zavarovanja ostala 35 evrov, izgubo ZZZS bo pokril državni proračun, o ZZZS pa se je izrazil zelo ostro: »Zakaj danes zdravstvena blagajna iz tega dela medijsko zgodbo, zakaj straši ljudi, da bo treba dvigniti to ceno s 1. januarjem prihodnje leto, je znano samo njim,« je dejal premier v parlamentu, ko je odgovarjal na poslansko vprašanje vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja na temo domnevnega dviga premije.

Kaj točno so govorili na skupščini ZZZS?

Medijska hiša Delo je bila ves čas prisotna na skupščini ZZZS v četrtek in je o tem poročala. Dejstvo je, da ne v predstavitvi generalne direktorice ne v razpravi Jakoba Počivavška, predsednika Konfederacije sindikata Pergam, ki je edini razpravljal na to temo na skupščini, ni bilo govora o povišanju premije.

Generalna direktorica je pod točko Informacija o finančnih projekcijah od 2023 do 2025 vključila tudi izračun ZZZS, da bo iz naslova prenosa dopolnilnega zavarovanja prihodnje leto okoli 140 milijonov evrov izgube. Predstavila je tudi, da bo prihodnje leto skupni primanjkljaj zdravstvene blagajne okoli 420 milijonov evrov. Med razlogi za tolikšen primanjkljaj je naštela vladne odločitve v okviru splošnega dogovora oziroma uredbe 2024, za katere zdravstveni blagajni niso zagotovljeni viri, dogovore o plačah, za katere prav tako ni dodatnih virov, zakon o delovnih razmerjih, ki je povečal čas plačevanja bolniške odsotnosti z dela v breme ZZZS – po 20 dneh namesto po 30 dneh, pa tudi medicinsko inflacijo. Mlakarjeva je povedala, da brez transferja iz državnega proračuna zdravstvena blagajna ne bo zmogla poslovati pozitivno.

Po predstavljeni informaciji se je oglasil v razpravi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam. Dejal je, da je ta primanjkljaj težava in da so potrebni ukrepi za večjo učinkovitost porabe sredstev ter ukrepi za omejitev odhodkov. Menil je, da začasni transfer ni ustrezna in ne zadostna rešitev, treba je najti trajno rešitev. O vsem tem se bo treba pogovoriti z novo ministrico za zdravje, ko bo skupščini predstavila svojo vizijo, je dejal. Drugih razpravljavcev ni bilo.

Mlakarjeva je po skupščini v izjavi za medije poudarila, da povišanje premije ni v pristojnosti ZZZS, pač pa o tem odločata vlada in parlament, o čemer je Delo tudi poročalo. Povedala je, da če bi bila premija deset evrov višja, primanjkljaja ne bi bilo. ZZZS sicer lahko predlaga zakonske spremembe, vendar je Mlakarjeva za primer dviga premije to zavrnila. »O tem bo morala odločati zdravstvena politika,« je odgovorila Mlakarjeva.

Damjan Kos iz ZZZS je v današnjem sporočilu za javnost znova pojasnil, da »je skupščina ZZZS prejšnji teden na seji izpostavila, da projekcija finančnega poslovanja ZZZS izkazuje uravnoteženo poslovanje v letu 2024 tudi na podlagi transferja iz državnega proračuna v višini do 420 milijonov evrov. »Vendar pa slednji po trenutnih ocenah ne bo zadostoval za uravnoteženo poslovanje in bo zato treba transfer iz državnega proračuna bodisi povišati ali pa sprejeti druge zakonske ukrepe na ravni vlade in državnega zbora,« dodaja.

»Prihodki iz uzakonjenega novega obveznega prispevka v višini 35 evrov bodo prihodnje leto 620,8 milijona evrov, kar je za 136 milijonov evrov premalo glede na nove finančne obveznosti iz tega naslova, ki so ocenjene na 755 milijona evrov. Zato je za navedeni primanjkljaj iz tega naslova predviden v letu 2024 enkraten transfer iz državnega proračuna,« pojasnjuje ZZZS v današnjem sporočilu za javnost.

