Upravljanje zdravstvene blagajne v novih rokah

Zdravstvena blagajna (ZZZS), tretja največja javna blagajna v državi, z letnim pretokom 3,4 milijarde evrov zdravstvenega denarja, je na včerajšnji konstitutivni seji potrdila nove člane upravljavskih organov. Predsednik skupščine ZZZS je po novem Drago Dalalut, lastnik hotela v Ravnah na Koroškem ter predsednik združenja delodajalcev obrti in podjetništva, predsednica upravnega odbora pa Irena Ilešič Čujovič.

Po 29 letih iz organov ZZZS

Na tem mestu bosta nadomestila sindikalistko Lučko Böhm, ki se po 29 letih poslavlja iz upravljavskih organov ZZZS, in Tatjano Čerin, dolgoletno predstavnico delodajalcev. Se bo kaj spremenilo?

»Kot predsednik skupščine ZZZS se bom zavzemal, da začnemo zares izvajati to, čemur je javna zdravstvena blagajna namenjena, da bodo zavarovanci prejeli, za kar vplačujejo. Najpomembnejši cilj je skrajšanje čakalnih vrst,« je včeraj po izvolitvi na mesto predsednika skupščine, ki sprejema pomembne odločitve v imenu dveh milijonov zavarovancev za Delo povedal Drago Dalalut. Pri tem pričakuje sodelovanje predstavnikov delojemalcev in vlade.

Prva seja skupščine decembra

Zadnja štiri leta je skupščino vodila Lučka Böhm, ki je bila kot zaposlena v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vključena v upravljanje ZZZS že od njenega začetka, to je od leta 1992, in se zdaj s tega mesta zaradi upokojitve poslavlja. Nadomestila jo je Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, ki deluje v konfederaciji sindikatov javnega sektorja. V odsotnosti – na seji konstitutivne skupščine je ni bilo – je bila Irena Ilešič Čujovič izvoljena za predsednico upravnega odbora ZZZS. To funkcijo je zadnja štiri leta opravljala Tatjana Čerin, predstavnica delodajalcev, prav tako kot Böhmova dolgoletna članica upravljavskih organov ZZZS. Böhmova in Čerinova sta – vsaka s svoje strani – imeli ključno vlogo pri razvoju ZZZS v daljšem časovnem obdobju. Ali se bo z njunim odhodom kaj spremenilo, bomo videli na prvi seji nove 45-članske skupščine, ki bo sredi decembra.

3,4 milijarde evrov upravlja zavod za zdravstveno zavarovanje

Vloga skupščine

Skupščina ima v zdravstvenem sistemu veliko vlogo, saj določa politiko in strategijo razvoja obveznega zdravstvenega zavarovanja, sprejema statut ZZZS in druge splošne akte za uresničitev obveznega zavarovanja, določa finančni načrt ZZZS, podrobnejši obseg zdravstvenih pravic, standarde in normative za izvajanje obveznega zavarovanja ter odloča o odstotkih vrednosti storitev, ki se zagotavljajo z obveznim zavarovanjem. Nad marsikatero od teh odločitev bedita vlada, ki daje soglasje k odločitvam skupščine, in v nekaterih primerih celo državni zbor. Včeraj konstituirana skupščina ima mandat do leta 2025.