Združenje žičničarjev od vlade zahteva pojasnila glede povračila škode

Upravni odbor Združenja slovenskih žičničarjev je na današnji seji med drugim sklenil od pristojnih zahtevati jasna pojasnila glede povračila škode zaradi ponovnega ustavitve žičniških naprav na smučiščih in vnaprejšnjo obveščenost o prihodnjih tovrstnih ukrepih.Kot je v izjavi za medije po seji upravnega odbora v Ljubljani povedal podpredsednik združenja, jih je vlada presenetila z včerajšnjim sklepom. Dosedanje ukrepe so kljub vsem težavam razumeli, najnovejšega sklepa o ponovni prepovedi obratovanja žičniških naprav pa ne razumejo, je dejal.»Ne razumemo, kje je vzrok za to. Predvsem pa ne razumemo argumenta ministra Vrtovca, da želijo preprečiti dodatno obremenitev bolnišnic zaradi poškodb. Stroka očitno ni preverjala, koliko poškodb zaradi smučanja je bilo od 1. do 7. januarja; v tem obdobju je namreč na slovenskih smučiščih prišlo do le ene poškodbe, ki je zahtevala bolnišnično oskrbo,« je dejal. Pri smučanju gre za dejavnost na prostem, pri kateri medsebojni stiki niso tesni, je izpostavil. »Naša sezona traja le sto dni na leto, trenutne razmere pa so za smučanje najbolj primerne,« je dodal.Opozoril je, da smučišča zaposlujejo tudi po več kot 60 ljudi, na vrhuncu sezone pa pridobijo še dodaten kader. »Pred tem koncem tedna, ko se je napovedovalo lepo sončno vreme, smo vsa smučišča dodatno zaposlila ljudi, odpreti smo nameravali vse proge. Potem pa v zadnjem trenutku pride sklep o ponovnem zaprtju. To za nas ni sprejemljivo,« je dejal.V združenju so prepričani, da bi se lahko vlada preprečevanja širjenja okužb lotila na drugačen način, saj doslej sprejeti ukrepi očitno ne delujejo. Upravni odbor združenja je na današnji seji sprejel več sklepov. Tako bodo med drugim od vlade zahtevali jasna pojasnila glede povračila škode, pripravo načrta izhoda iz krize za gorske centre in žičničarski turizem, vnaprejšnjo obveščenost o prihodnjih tovrstnih ukrepih ter opredelitev jasnih pogojev za začetek poslovanja.Paradiž je opozoril, da so vsa podjetja iz panoge v težkih likvidnostnih razmerah, nekaterim grozi nelikvidnost. Pomoč da mora zato priti takoj, skladno z določili iz protikoronske zakonodaje jo pričakujejo do 20. januarja. »V nadaljevanju pa pričakujemo dogovor z vlado, da nam bodo priznali tudi stroške zaradi ponovnega zaprtja,« je dodal.O konkretni izgubi še ne morejo govoriti, prihodki pa so v dosedanjem delu letošnje sezone dosegli manj kot desetino kot v enakem obdobju lanske. Skupno je po njegovih besedah ogroženih več kot 5000 delovnih mest. Svoje težave so danes predstavili tudi gospodarskemu ministruin infrastrukturnemu ministru. Dogovorili so se, da bodo konstruktivne rešitve začeli iskati v prihodnjih dneh. Če teh ne bodo našli, žičničarji napovedujejo ukrepanje; za začetek nameravajo preučiti smiselnost nadaljnjega odprtja smučišč.