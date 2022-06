Že prvi dan celovit kadrovski pretres

V nadaljevanju preberite:

Še preden je bila v sredo ob 11. uri opravljena primopredaja med odhajajočim in novim ministrom za zdravje, so delovna mesta izgubili trije direktorji direktoratov. Kovčke so morali pospraviti čez noč. Danijel Bešič Loredan ne izgublja časa. Reorganizacija intenzivno poteka.

Helena Ulčar Šumčić, Tanja Lovšin in Bogdan Tušar so se morali posloviti z direktorskih mest direktoratov za zdravstveno ekonomiko, zdravstveno varstvo in razvoj zdravstvenega sistema. Položaj je obdržala le mag. Vesna Kerstin Petrič, verjetno ji je to uspelo tudi zaradi njenega predsedniškega položaja v ­­­izvršnem odboru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Ulčar Šumčićeva spet odhaja v UKC Ljubljana (UKCL). Kaj bo delala, ni znano, saj je bila pred odhodom na ministrstvo zaposlena kot poslovna direktorica Pediatrične klinike UKCL, a je zdaj to mesto že zasedeno.

V UKCL se z ministrstva vračajo še: Mojca Vnučec Špacapan, Jure Dolinar, Marina Ćurčija Jurišin, ki so bili v kvoti kabinetnih zaposlitev. Kje bo po novem delal nekdanji minister Janez Poklukar se ne ve, gotovo pa v enem od javnih zdravstvenih zavodov.