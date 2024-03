Zeleni prehod je grešni kozel za vse težave

V nadaljevanju preberite:

Na protestu kmetov v Varšavi so demonstranti pred poslopjem vlade zažgali krsto, na kateri je pisalo: »Kmet, živel 20 let, ubil ga je zeleni dogovor.« Zakaj kmetje v EU protestirajo proti zelenemu prehodu, ko pa je kmetijstvo panoga, ki se bo morala zaradi podnebnih sprememb najbolj transformirati, če bo želela postati okoljsko, ekonomsko in socialno vzdržna? Zeleni prehod je pripravni grešni kozel za vse težave kmetijstva, ki so sistemske. Pripravili smo nekaj pojasnil.