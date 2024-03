Rajko Pirnat: SDS se s svojim predlogom norčuje

Številnim predlogom za razpise referendumov v zadnjem času se je danes pridružila še SDS, ki je predstavila dva svoja predloga. Prvi se nanaša na zaupanje v vlado Roberta Goloba. V SDS želijo volivke in volivce povprašati, ali so za to, da vlada, ki jo vodi Robert Golob, (predčasno) zaključi svoj mandat in se razpišejo predčasne volitve v državni zbor. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je dejala, da je imunski sistem vlade Roberta Goloba oslabljen, podpora vladi je po njenih besedah med najnižjimi doslej.

V poslanski skupini SDS smo vložili dva predloga za razpis posvetovalnih referendumov. Enega o zaupanju v delo Golobove vlade in o gradnji novih azilnih domov, je pojasnila Jelka Godec. Predlagali so naslednje referendumsko vprašanje: Ali ste za to, da vlada RS, ki jo vodi Robert Golob, zaključi s svojim delom in se razpišejo predčasne volitve?

Godčeva je med razlogi za odločitev SDS, da predlaga referendum o vladi, navedla med drugim slabo gospodarsko klimo, v Sloveniji da ni ukrepov in posluha za pomoč in podporo gospodarstvu, ter zdravstveno politiko: »Zdravstvo se najbolj dotika državljanov, vlada pa ni izpolnila lanskih obljub. Danes preusmerja pozornost s sebe na zdravnike in paciente.«

»Vprašanje prenehanja mandata vladi in razpis volitev sta v ustavi urejeni predvsem skozi konstruktivno nezaupnico vladi, ne pa na način, kot ga zdaj predlagajo v SDS,« meni pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat. Po njegovem mnenju je neustavno, da bi to počeli prek posvetovalnega referenduma. Vprašanje, kot so ga zastavili pri SDS, po njegovem ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. »To je norčevanje,« še dodaja sogovornik.

Vodja poslanske skupine SDS je omenila tudi področje kmetijstva in opozorila kmetov, da se krčijo kmetijska zemljišča in obremenjuje kmete z dodatnimi davki ter administrativnimi zadevami. Kot enega od razlogov za predlagani referendum je navedla korupcijo, področje policije in čistke, ki jih je zahteval Golob. Dotaknila se je tudi popoplavne obnove in prepočasnega ukrepanja.

Jelka Godec FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Azilna politika

V največji opozicijski stranki SDS pred junijskimi evropskimi volitvami poleg tega predlagajo še razpis referenduma o nastanitvah migrantov v Sloveniji. Vlada Roberta Goloba je konec februarja z odlokom sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi.

V SDS temu odločno nasprotujejo, zato bi državljane na referendumu vprašali, ali so za to, da se v Sloveniji ne gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev po njihovem nezakonitih migrantov. Poslanec Andrej Kosi je danes poudaril, da se težave z nelegalnimi migracijami povečujejo in da se pri tem zvišujejo tudi varnostna tveganja: »Nelegalne migracije je treba nadzorovati. Vlada Roberta Goloba bi morala ustrezno ukrepati, a žal ni tako. Vlada ne deluje v prid državljankam in državljanom.«

Kosi je omenil sklep vlade o odprtju dveh azilnih centrov, ne da bi se o tem prej posvetovali z županoma in tamkajšnjimi prebivalci. Svetniki treh občin, ki spadajo pod UE Ormož, soglasno nasprotujejo nameri vlade, ki da, kot je dejal Kosi, nasprotuje v nasprotju z željami in pričakovanji lokalnih skupnosti. Dejal je, da naj bi se referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da se v RS gradijo novi azilni domovi in izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov?

»Tukaj je glavni problem, da ne gre za referendumsko vprašanje s področja, o katerem bi odločal državni zbor. Državni zbor namreč ne odloča, ali se bodo gradili azilni domovi ali njihove izpostave, saj o tem odloča vlada. To vprašanje tudi ni v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, saj ne gre za vprašanje iz pristojnosti državnega zbora,« ocenjuje Pirnat.

Vlada je sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Gradnja drugega bloka Jeka

Sicer pa so štiri parlamentarne stranke brez Levice prejšnji teden vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. V Gibanju Svoboda so vložili še dva predloga za posvetovalni referendum o spremembi volilne zakonodaje in o uporabi konoplje za medicinske namene.

Prejšnji teden so koalicijske stranke vložile tudi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Opozicijska NSi pa je v državni zbor poslala svoja dva predloga za razpis posvetovalnih referendumov. Prvi je iz njihove kampanje 'Drv ne damo', ki se nanaša na predlog energetskega zakona, drugi pa na predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije.