Želijo gladek prehod uporabnikov e-oskrbe v dolgotrajno

V nadaljevanju preberite:

Bliža se začetek uveljavljanja pravice do e-oskrbe v dolgotrajni oskrbi. Edini ponudnik, ki se je prijavil na razpis ministrstva za solidarno prihodnost, je Telekom Slovenije, ki že zdaj izvaja to storitev v okviru projekta za 5200 uporabnikov, za katere je storitev brezplačna.

Po zakonu naj bi to storitev v okviru dolgotrajne oskrbe začeli izvajati 1. julija. Upravičenci lahko začnejo vlagati vloge na centre za socialno delo 1. junija. Glede na to, da v CSD-jih ugotavljajo, da bodo prve odločbe o upravičenosti do naslednjega paketa storitev dolgotrajne oskrbe lahko izdali šele septembra, kako bo v tem času poskrbljeno za uporabnike?