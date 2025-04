Avtomatske prevedbe uporabnikov e-oskrbe ne bo

V nadaljevanju preberite:

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdusu), ki je konzorcijska partnerica Telekoma, izbranega izvajalca v trenutnem projektu E-oskrba na daljavo, opozarjajo, da je treba zagotoviti pravočasen in avtomatski prehod obstoječih upravičencev iz projekta E-oskrba na daljavo v e-oskrbo v dolgotrajni oskrbi, ki se bo začela 1. julija.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost medtem pojasnjujejo, da so se po tehtnem premisleku iz več razlogov odločili, da avtomatske prevedbe ne bo, med drugim zato, ker ne bi bila omogočena enakopravna obravnava vseh obstoječih uporabnikov e-oskrbe.

Na vprašanje, ali bo e-oskrba za uporabnike brezplačna tudi v okviru dolgotrajne oskrbe, so na ministrstvu odgovorili, da gre za sofinanciranje te pravice do konca leta 2027, v višini 31 evrov na uporabnika na mesec: »Ker gre za sofinanciranje storitve in ne financiranje kot tako, v tem trenutku ni mogoče napovedati, ali bodo doplačila potrebna.«

Trenutno je 5200 uporabnikov te storitve, več kot tisoč pa jih nanjo še čaka. Kdaj bo izšel razpis za izvajalca e-oskrbe po 1. juliju, še ni znano.