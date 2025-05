Stik z ljudmi mora biti pristen in neposreden, ne pa birokratizacija

V nadaljevanju preberite:

Centri za socialno delo prevzemajo velike naloge in dela, ki so v javnosti neopazni, je na okrogli mizi ob dnevu odprtih vrat največjega slovenskega centra za socialno delo, CSD Ljubljana, poudaril direktor Ivan Janko Cafuta. Predvsem je pomembno, da CSD skrbijo za čim bolj neposreden in pristen stik z ljudmi, ne pa da jih birokratizacija potiska v položaj socialnih uradov.

Zaposleni v CSD-jih so najbolj zaskrbljeni, kako bo z nalogami, ki jim jih prinaša nadaljnje uveljavljanje pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Od 1. junija bodo lahko upravičenci do dolgotrajne oskrbe na domu, pravice do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrbe oddali vlogo za uveljavljanje teh pravic na vstopno točko za dolgotrajno oskrbo pri CSD. Prve odločbe za dolgotrajno oskrbo bodo izdali predvidoma septembra.