Želijo resno prenovo, ne lepotnih popravkov

Počitnice so se začele le za učence in dijake. Pristojne čaka še veliko dela, saj mora biti do začetka novega šolskega leta sprejetih več sprememb različnih predpisov. To zahteva novela zakona o osnovni šoli, ki so jo na ministrstvu razumeli kot enega od korakov v prenovi šolstva. Smer prenove naj bi določil nacionalni program vzgoje in izobraževanja (NPVI) 2023–2033, katerega predlog naj bi predstavili prihodnji teden.

Ravnatelji prenovo šolstva komaj čakajo. V delovni skupini za pripravo osnutka NPVI je bila tudi ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko, ki je iz delovne skupine skupaj s tretjino drugih članov lani izstopila. Zdaj tudi ona čaka na predlog NPVI, kar je bilo narejenega do zdaj, ocenjuje kot lepotne popravke. »Ravnatelji in učitelji že več let opozarjamo na nujne spremembe v osnovnih šolah: kurikularne spremembe (izločitev pretiranega balasta), spremembe pri izbirnih predmetih, na področju ocenjevanja znanja, vzgojnem področju, povečanju odgovornosti staršev za svoje otroke. A žal se od številnih predlogov, ki smo jih podali, ni veliko upoštevalo. Ves čas opozarjamo tudi na nizke rezultate pri bralni pismenosti, s čimer bi se morali začeti takoj in nujno sistemsko ukvarjati, a se nič ne spremeni. Zato težko govorimo o prenovi šolstva, saj s spremembami ne rešujemo veliko težav, s katerimi se zadnja leta srečujemo v šolah. Da o nujnosti sodobnega in drugačnega načina poučevanja sploh ne govorimo.«

Podobno meni dolgoletna svetovalna delavka, zdaj pa ravnateljica Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in predsednica sekcije za vzgojo v skupnosti na Socialni zbornici Slovenije Ajda Erjavec: »Dosedanja prenova šolstva me zelo skrbi. Spreminja se zelo veliko dokumentov, postavljajo se dolgoročne vizije, podajajo se novele temeljne zakonodaje – o vsem pa odloča zelo ozek krog ljudi. Nekatere ideje so mi blizu, na primer formativno spremljanje, a bojim se, da država ne bo namenila dovolj resursov za to, da bi jih lahko sistematično implementirali. Vse skupaj gre v smeri precej površinske papirnate prenove.«

Da se več govori in manj naredi, opažajo tudi starši. Predsednica Zveza aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih je opozorila, da je prenova učnih načrtov, ki jih dela zavod za šolstvo, prehitela tako novelo zakona o osnovni šoli kot tudi NPVI: »Nihče ne posluša dovolj praktikov in dela strokovnjakov, ki opozarjajo na zgrešenost in zastarelost pristopov in miselnosti. Dodajajo vsebine, namesto da bi odvzemali. Hkrati močno pozabljajo na zdravje in gibanje. Njihov cilj je imeti boljše rezultate v mednarodnih primerjavah. Naš cilj je imeti psihično stabilne in fizično zdrave otroke.«