Zgolj navajanje slamnatih lastnikov ali podjetji v davčnih oazah ne bo dovolj

V javno razpravo naj bi danes ministrstvo za kulturo razgrnilo predlog zakona o medijih, ki bo – če bo potrjen – nadomestil več kot dvajset let star zakon. Njegovi avtorji navajajo, da obravnava tri stebre, in sicer avtonomijo novinarjev, medijsko raznovrstnost in preglednost. Javna razprava bo predvidoma trajala do konca januarja.

Predlog naj bi šel v obravnavo na vlado konec marca ali na začetku aprila, nato pa v parlamentarno proceduro, in kot je pritrdil v intervjuju za Delo generalni direktor direktorata za medije Blaž Mazi, bo predlog do takrat gotovo doživel še kakšne spremembe: »V preteklosti je morda res bil kdaj zakon o medijih v javni razpravi sredi poletja, zgolj da bi odkljukali to fazo postopka, a s figo v žepu. Povedali smo že, da tega nočemo, saj nam je popolnoma jasno, da če hočemo, da zakon zaživi, potem mora biti sprejet in izvedljiv.«

Gotovo se bodo še posebno kresala mnenja o transparentnosti lastništva, prikazovanju javnih sredstev, ki jih mediji prejemajo, pa tudi presojanju prevelike koncentracije medijev ter tega, kdo in kako naj bi jih presojal. So že povsem izključili tudi presojanje morebitnih dosedanjih koncentracij? In zakaj kvote slovenske glasbe?