Živo pacientko razglasili za mrtvo in obvestili sorodnike

V nadaljevanju preberite:

V Splošni bolnišnici Brežice so pred dvema tednoma svojce ene izmed pacientk obvestili, da je izgubila boj z boleznijo, čeprav ni umrla, poročajo Slovenske novice.

Vest o koncu njenega življenja se je hitro razširila tako med sorodniki kot domačini, prihajati so začela že sporočila sožalja, piše časnik. Potem pa so v bolnišnici ugotovili, da se je zgodila napaka in da zdravnik ni upošteval protokola za ugotavljanje smrti.

»Neljubi dogodek se je zgodil zaradi zdravnikovega neupoštevanja protokola o ugotavljanju smrti pacientke,« je po pisanju Slovenskih novic pojasnila Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, in dodala, da je v protokolu določeno, da se svojce o smrti pacienta obvesti, ko je smrt potrjena z EKG-zapisom. Kot kaže, je njeno stanje zdravnik površno ocenil le na oko, potem pa se je gospa oglasila, ker jo je zeblo.