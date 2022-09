Umrl še drugi pacient, ki so mu v bolnišnici zamenjali identiteto

V nadaljevanju preberite:

Od gospoda A. Z. so se na pokopališču v Krškem poslovili 14. septembra. Istega dne popoldne se je živ vrnil v Trubarjev dom Loka pri Zidanem mostu, saj se je v bolnišnici zgodila zamenjava identitet. A njegovo zdravje je žal vzdržalo le še do nedelje, 25. septembra, ko se je za vedno poslovil. Če mu je življenje skrajšalo tudi dejstvo, da so ga v SB Celje zdravili pod diagnozami drugega človeka, bo morda pokazala tudi obdukcija, verjetno pa bo dokazni postopek izjemno zahteven.