Za nekatere to zimo ogrevanje ne bo dražje

Nabavne cene zemeljskega plina v zadnjem obdobju nezadržno rastejo, dražijo se tudi emisijski kuponi. Dobaviteljem toplote, ki so pravočasno sklenili pogodbe za dobavo zemeljskega plina in ga zakupili potrebne količine, bodo gospodinjstva in poslovni uporabniki to ogrevalno sezono hvaležni. V nasprotju s tistimi, ki so oklevali, se jim namreč ni treba bati drastično višjih položnic.

Kdo v letošnji zimi ne bo imel dražjih položnic? Kje so cene najbolj ugodne? Zakaj bodo ponekod v Sloveniji plačevali več in kdaj bi se cene energentov lahko vendarle zvišale za vse?