Zmešnjava z zakonom o dedovanju

Zakon o dedovanju, ki ga je v četrtek sprejela vlada in gre v parlamentarno proceduro, bo očitno vendarle doživel pomembno spremembo. Potem ko je ministrstvo za pravosodje iz predloga novele zaradi nasprotovanja ministrstev za finance in za javno upravo umaknilo člen, da se nepremičnine brez dedičev prenesejo v last občin, so se koalicijski poslanci namreč dogovorili, da ga bodo v tem delu amandmirali.

»Butale,« je komentiral preobrat eden od koalicijskih sogovornikov. To je na koordinaciji predlagal podpredsednik vlade Matej Arčon (Gibanje Svoboda). Da bodo v novelo vrnili prenos nepremičnin brez dedičev na občine, so nam potrdili v vseh treh koalicijskih strankah. Eden od sogovornikov je odločitev utemeljil z oceno, da so občine skrbnejši gospodar kot država.

Na ministrstvu za finance pa po aferah Litijska in računalniki prenosu na občine nasprotujejo, ker da se nepremičninam brez dedičev »država ne more odpovedati z vidika proračunskih načel učinkovitosti in gospodarnosti«. Smešno, če ne bi bilo dejansko žalostno. Zavzemajo se, dodajajo pri Klemnu Boštjančiču, »za vzdržne sistemske rešitve izgradnje javnih najemnih stanovanj, in ne za netransparentne parcialne rešitve v zakonodaji, ki se ne nanaša na stanovanjsko politiko.«