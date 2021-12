Znano ime nove Zorčičeve stranke

Igor Zorčič zbira podpise za ustanovitev nove stranke. Znano je že, da se bo imenovala LIDE (Liberalni demokrati). Zorčič napoveduje povezovanje LIDE z drugimi strankami, bodisi pred volitvami bodisi po njih.

Kot smo poročali, zakon o političnih strankah določa, da stranko lahko ustanovi najmanj dvesto polnoletnih državljanov in državljank, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi. Politična stranka je ustanovljena, ko je podpisana in overjena dvestota ustanovna izjava. Takrat je mogoče sklicati ustanovni kongres, na katerem izvolijo organe stranke ter potrdijo statut in program. Po kongresu pa je mogoče vložiti tudi vlogo za registracijo stranke.

Med tistimi, ki naj bi jih Igor Zorčič že poklical in povabil k sodelovanju, je tudi nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar. Med morebitnimi imeni se omenja tudi nekdanja ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ki je zaradi nestrinjanja z nezakonitim sklepom vlade glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev lani odstopila.