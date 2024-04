Znova v iskanje namestnika KPK

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je konec tedna v uradnem listu objavila ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), saj prvi ni bil uspešen. Nanj se je prijavil le en kandidat, ki pa ni ustrezal merilom oziroma se Pirc Musarjeva ni odločila za njegovo imenovanje.

Kot je znano, to ni bil dosedanji namestnik Simon Savski, ki se mu bo mandat iztekel 31. julija. Ta se je zaradi komentarjev na družbenih omrežjih, v katerih je bil kritičen do politikov, večkrat znašel pod drobnogledom javnosti in obtožbami politikov v preiskavi, da je pristranski in da zato ne bi smel presojati njihovih ravnanj. V uradu predsednice republike njegovega naslednika s ponovljenim razpisom zdaj iščejo do ponedeljka, 13. maja, kar vsaj teoretično pomeni, da bi novega namestnika predsednika KPK lahko izbrali še pred 31. julijem.

Če pa se to ne bi zgodilo, jasnega odgovora o podaljšanju funkcije Savskemu ni, saj tega vprašanja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne ureja. V primeru, da bi senat ostal le dvočlanski, pa bi se začasno ustavili postopki, v katerih je iz odločanja izločen ali predsednik Robert Šumi ali drugi namestnik David Lapornik – en sam tega ne more početi. Tako je tudi v zadevi, v kateri KPK ugotavlja, ali se je predsednik vlade Robert Golob vmešaval v delo policije in drugih organov, česar ga je obtožila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar.