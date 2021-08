Zorčič v Srbiji krepil meddržavne odnose

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič z delegacijo danes zaključuje uradni obisk v Srbiji, kjer se je sestal s celotnim državnim vrhom. Odnosi med državama in medsebojno sodelovanje je zelo dobro na vseh ravneh - od gospodarske, do kulturne in politične, je ocenil Zorčič v izjavi za STA.



»Na politični ravni državi sodelujeta tako na vladni ravni kot tudi na parlamentarni. Glede na dogovore, ki smo jih sklenili, bomo sodelovali tudi v prihodnje,« je zatrdil predsednik DZ. »Moram reči, da je bil obisk zelo konstruktiven in pozitivno naravnan. Dotaknili smo se številnih vprašanj, ki se tičejo sodelovanja med državama, pa tudi regionalnih in globalnih, kot je Afganistan,« je opisal Zorčič (NeP).



Delegacija DZ, v kateri sta še poslanca Predrag Baković (SD), ki je vodja parlamentarne skupine prijateljstva s Srbijo, in Andrej Černigoj (NSi), je uradni obisk v Srbiji začela v četrtek. Najprej so se sestali z gostiteljem, predsednikom srbske narodne skupščine Ivico Dačićem, nato pa še s člani parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za evropske zadeve.

Danes pa so jih sprejeli tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, premierka Ana Brnabić in zunanji minister Nikola Selaković.



Vučić, ki prihodnji teden prihaja v Slovenijo na Blejski strateški forum, je izpostavil pomen prijateljstva in partnerstva med državama ter izrazil pričakovanje, da bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU še naprej podpirala širitev EU na Zahodni Balkan. Zorčič mu je pri tem zagotovil, da je širitev EU na Zahodni Balkan ena od prioritet slovenskega predsedovanja. Spomnil je, da bo Slovenija oktobra pripravila tudi vrh EU - Zahodni Balkan, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Selaković pa je po srečanju izrazil interes za nadaljnjo krepitev stikov na visoki ravni in tudi za redno organizacijo skupnih sej vlad. Govorili so sicer tudi o dialogu med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov, pa tudi o položaju srbske narodne skupnosti v Sloveniji in gospodarskem sodelovanju med državama, še poroča Tanjug.



V četrtek se je slovenska parlamentarna delegacija sicer sestala tudi s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij, ki so dejavna v Srbiji. Teh je okoli 1500. Danes pa jih čaka še srečanje s predstavniki društva Slovencev v Srbiji in beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem, je za STA še povedal Zorčič.

