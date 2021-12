Županom bodo na pomoč priskočili gasilci, civilna zaščita in verske skupnosti

S pomočjo civilne zaščite, gasilcev, ponekod tudi cerkve in seveda zdravstvenih ustanov bodo lokalne skupnosti od nedelje, 19. decembra, do četrtka, 23. decembra, organizirale lokalno primeren način cepljenja, v katerem se bodo meščanom, krajanom in vaščanom mobilne cepilne ekipe približale, kolikor je le mogoče. Tudi obstoječi cepilni centri bodo v teh dneh odprti 24 ur na dan, torej tudi ponoči, tako da bo cepljenje zares dostopno vsakomur.

Za slovenske cepilne dneve se je dogovoril minister za zdravje Janez Poklukar prejšnji teden ob obisku vseh dvanajstih slovenskih statističnih regij z večino predstavnikov lokalnih skupnosti. »Skoraj povsod je bil zelo dober odziv, ponekod malo slabši,« je povedal minister na današnji tiskovni konferenci.

»Le zadostna precepljenost nas lahko vrne v normalno življenje, za praznike in v novo leto. Vsak cepljeni šteje, vsak dan šteje in vsak od nas šteje,« je dejal minister Janez Poklukar.

Ministrstvo bo zagotovilo kader

»Pri organizaciji mobilnih enot in cepilnih centrov bomo pomagali, kolikor se le da, da bomo zagotovili dovolj kadra in bomo lahko slovenske cepilne dneve dobro izpeljali,« je dejal Poklukar. Ljudi je pozval k cepljenju, »saj bomo le tako lahko varno in zdravo vstopili v leto 2022«. Poudaril je tudi, da je stroka enotna, da je cepljenje varno in učinkovito. Menil je, da lahko na tej točki Slovenci izkažemo enotnost in solidarnost. Če bo namreč precepljenost ostala tolikšna, kot je zdaj – to je 54-odstotna, če štejemo vse, ali 65-odstotna, če štejemo le odrasle prebivalce –, bo v prihodnjih mesecih prišlo v bolnišnice še 15.000 do 20.000 okuženih, med 3000 in 4000 jih bo potrebovalo intenzivno oskrbo. Še pol leta bolnišnice ne bodo mogle zaradi covidnih bolnikov normalno delovati, torej zdraviti drugih bolezni in poškodb, kažejo napovedi. Minister je navedel, da je zdravstvo za redno delo bolj ali manj ohromljeno, saj so 2400 ljudi prerazporedili od njihovih rednih nalog h covidnim bolnikom.

Napovedi so izračunane na različico delta, ne vključujejo pa različice omikron, katere prisotnost so ugotovili v Sloveniji danes. Ker so prvi štirje okuženi oddali svoje vzorce do 6. decembra, se je različica do danes najbrž že precej bolj razširila. Izkušnje iz tujine kažejo, da zanjo zbolevajo tudi cepljeni, a za zdaj kaže, da je pri cepljenih potek bolezni ob okužbi z omikronom lažji. Zato stroka meni, da je cepljenje z obstoječim cepivom učinkovito za preprečevanje hospitalizacij in smrti tudi pri okužbi z omikronom.

Župani za organizacijo cepljenja

V času slovenskih cepilnih dni – torej od 19. do 23. decembra – bo pomoč tako rekoč povsod nudila civilna zaščita, ki bo omogočila prevoze mobilnim ekipam po vaseh. Kjer so dobro organizirani gasilci, bodo priskočili na pomoč gasilci, na Notranjskem je ponudila pomoč tudi cerkev: pred verskimi obredi bodo cerkve dale na voljo svoje prostore za cepljenje in testiranje. Kje točno bo cepljenje še potekalo, bodo objavile lokalne skupnosti, ki v teh dneh pripravljajo natančne načrte, kje in kdaj bo za posamezne skupine vaščanov, krajanov in meščanov cepljenje organizirano.

Družinski zdravniki bodo klicali paciente

V prihodnjih dneh se bodo bolj angažirali tudi družinski zdravniki, s katerimi se je minister Poklukar dogovoril, da bodo spomnili svoje necepljene paciente, predvsem starejše od 50 let, naj se gredo cepit. Družinskim in vsem drugim zdravnikom bo v cepilnih centrih in na točkah za jemanje brisov v času slovenskih cepilnih dni na pomoč priskočilo tudi okoli 200 zobozdravnikov, je sporočila Zdravniška zbornica Slovenije.

Kako prepričati tiste, ki cepljenju izrazito nasprotujejo in so najbolj glasni?

Minister stavi na to, da je solidarnost za Slovence visoka vrednota, kar smo že velikokrat dokazali. »Cepljenje nas bo povezalo,« je dejal Janez Poklukar, ki meni, da bodo lokalne skupnosti po svojih najboljših močeh prebudile zavest ljudi, da se je treba cepiti, če želimo živeti v odprti družbi, v kateri bo tudi zdravstvo znova normalno delovalo.