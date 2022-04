Zvečer spet padavine, sneg do 500 metrov

Po nočnem in jutranjem sneženju, ki je je pobelilo dele Gorenjske, Prekmurja, Štajerske z Zasavjem, Dolenjske in Notranjske, ter osrednjeslovenske regije, Arso napoveduje, da se bodo zvečer padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del države. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli minus 5, drugod od – ena do pet stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in hladnim jutrom.

Kako je na naših cestah?

Cesta Celje - Krško je bila ob 17. uri po podatkih s spletne strani Promet.si pri Vrhovem zaprta. Obvoz je po lokalni cesti. Na štajerski avtocesti je na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam oviran promet. V primeru sneženja je na območjih, kjer se sneg oprijema vozišča, še vedno obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov zaprta za ves promet.

Na cesti čez prelaze Pavličevo sedlo, Jezerski vrh, Korensko sedlo so obvezne verige na avstrijski strani.