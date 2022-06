Zvišanje minimalne plače se družini z otroki ne pozna

V nadaljevanju preberite:

Z dvigom minimalne plače se razpoložljivi dohodek zvišuje samskim osebam in parom brez otrok, družinam z otroki, pa naj bodo eno- ali dvostarševske, pa ne, kaže pregled, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Kombinacija davčnih bremen in socialnih transferjev pripelje celo do tega, da pri določenih zneskih dvig plače pomeni zmanjšanje razpoložljivega dohodka. Poročilo, ki je prvo te vrste, bo namenjeno predvsem celovitejšemu spremljanju sistemov in učinkov politik.