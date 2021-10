1750 miljard predsednika Bidna za boljšo ponovno izgradnjo Amerike

Zaradi ugovorov dveh ključnih senatorjev svoje stranke je moral demokratski predsednik ZDA Joe Biden oklestiti svoj proračunski predlog, v prihodnjem letu in desetletju pa vendarle načrtuje socialne in druge izdatke v višini 1750 milijard dolarjev. Kongresnim kolegom je svoj predlog globokih reform ameriške družbe in gospodarstva najprej predstavil demokratskim kongresnikom, ki ga morajo sprejeti, potem pa se pred odhodom v Evropo obrnil na ameriško ljudstvo.

»Mislim – vem! – da imamo zgodovinski ekonomski okvir, ki bo ustvaril milijone delovnih mest, povečal gospodarstvo, investiral v našo državo in naše ljudi, preobrnil podnebno krizo, dal nove priložnosti in nas postavil na pot ne le konkurenčnosti, ampak tudi zmage v ekonomski tekmi za 21. stoletje proti Kitajski in vsem drugim velikim državam sveta,« je dejal prvi ameriški demokrat. »Je proračunsko odgovoren in v celoti plačan, 17 Nobelovih nagrajencev za ekonomijo pravi, da bo zmanjšal inflacijske pritiske na gospodarstvo. V prihodnjih desetih letih ne bo povečal primanjkljaja, pravzaprav ga bo zmanjšal.«

Štafeto sprejema proračunskih predlogov prevzema demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto Alexander Drago/Reuters

Doslej uporna demokratska senatorja Joe Manchin iz Zahodne Virginije in Kyrsten Sinema iz Arizone morata skupaj z 48 kolegi še blagosloviti novi usklajeni proračun, a Biden verjame, da srečanju skupine G20 v Rim in podnebnemu vrhu v Glasgowu lahko obljubi velike ameriške investicije v okoljevarstveno in drugo infrastrukturo. Pomemben del tega bodo vlaganja v čiste energije, s tem pa naj bi spodbudili tudi domače zaposlovanje in rast.

Še bolj daljnosežne bodo socialne spremembe ZDA, če jih bodo zakonodajalci sprejeli. Zaradi krčenja prvotno načrtovanih 3500 milijard dolarjev Biden vsaj zdaj ameriškjim mladim ne bo mogel ponuditi dveh zastonjskih let javnih kolidžev ali vsem ženskam (staršem) omogočiti porodniškega dopusta, starejšim Američanom v zavarovanje Medicare ne bodo vključili zastonjske zobne oskrbe. Vsem otrokom pa naj bi zagotovili dostopno predšolsko varstvo, sprejem predlaganih ukrepov pa naj bi omogočil tudi kongresni blagoslov 1200 milijard dolarjev vredne infrastrukturne zakonodaje za izboljšanje ameriških cest, mostov, dosega interneta na podeželju in drugod ter še marsičesa.

Za plačevanje vsega tega bodo demokrati družbam z dobički nad milijardo dolarjev na te nabili najmanj petnajst odstotni davek, opozicijski republikanci pa verjamejo, da bodo na koncu davke povišali tudi srednjemu razredu. Bidnov proračun je po njihovem prepričanju socializem skozi zadnja vrata v državo, ki je bila doslej ponosna na podjetniško razmišljanje svojih prebivalcev.