33-letna olimpijka podlegla opeklinam, potem ko jo je partner zažgal

Olimpijka iz Pariza Rebecca Cheptegei iz Ugande, ki jo je po vrnitvi v Kenijo konec tedna partner zažgal, je v bolnišnici podlegla ranam. Triintridesetletna maratonka je imela opekline na 80 odstotkih telesa.

Storilec grozljivega napada je Dickson Ndiema Marangach, s katerim je bila tekačica na dolge proge Cheptegei v zvezi zadnjih nekaj let.

Njen kenijski partner se je domnevno vtihotapil v njen dom v Endebessu v zahodnem okrožju Trans Nzoija v nedeljo okoli 14. ure, medtem ko je bila ona z otroki v cerkvi, je dejala policija.

S seboj je imel ročko bencina, s katerim je polil športnico in jo zažgal ter se pri tem poškodoval tudi sam, sumijo na policiji.

Sosedje so rešili par in ju odpeljali v bližnjo referenčno bolnišnico okrožja Kitale. Nato so oba premestili v bolnišnico MTRH, kjer so Cheptegeievo sprejeli na oddelek za intenzivno nego.

Ugandska športnica in Marangach sta bila par, ki je »imel ves čas družinske prepire«, še piše v policijskem poročilu.

Lokalni mediji so poročali, da je športnica utrpela opekline na 80 odstotkih telesa. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Lokalni mediji so poročali, da je športnica utrpela opekline na 80 odstotkih telesa in da sta njena starša pripotovala iz Ugande, saj menita, da je v tragedijo vodil premoženjski spor. Njuna hči je kupila zemljišče v Trans Nzoiji, da bi bila blizu številnih centrov za usposabljanje. Tam se je naselila, zgradila hišo in trenirala. Njen partner tega ni hotel sprejeti.

Poročilo kenijskega državnega statističnega urada, objavljeno januarja 2023, je pokazalo, da je 34 odstotkov žensk v Keniji doživelo fizično nasilje od 15. leta naprej.

Napad na Cheptegeievo se je zgodil dve leti po tem, ko so v svetovno znanem atletskem središču Itenu v dolini Rift na zahodu države našli truplo 28-letne bahrajnske atletinje Damaris Mutue, rojene v Keniji, policija pa zaradi suma umora še išče njenega etiopskega fanta.

Že pred tem so leta 2021 v Itenu, priljubljenem središču za atletske treninge v zahodni Keniji, našli mrtvo svetovno rekorderko Agnes Tirop, ki je pri 25 letih podlegla številnim vbodnim ranam. Njenemu odtujenemu možu Emmanuelu Ibrahimu Rotichu so leta 2023 začeli soditi zaradi umora. Sojenje še poteka.