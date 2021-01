73-letnik v Nemčiji umrl po drugi okužbi z novim koronavirusom

Nemški časopis Die Welt danes poroča o redkem primeru smrti ob ponovni okužbi z novim koronavirusom. V deželi Baden-Würtemberg je namreč te dni umrl triinsedemdesetletnik, ki se je decembra že drugič okužil s koronavirusom. To je prvi tak primer v Nemčiji, in kot ugotavljajo nemški mediji, šele tretji na svetu. Strokovnjaki si še niso edini glede vzroka za takšen nepričakovan razplet druge okužbe.



Bolnik, ki je živel v okrožju Freudenstadt blizu Stuttgarta, se je s koronavirusom prvič okužil aprila lani. Nato se je v decembru znova okužil in te dni umrl zaradi vnetja pljuč, sepse in posledične odpovedi več organov. Pred okužbo je imel že druge bolezni, ki so morda prispevale k takšnemu izidu.

Ni se okužil z novim sevom virusa

​Po zagotovilih vodje referata za varovanje zdravja in epidemiologijo na deželnem uradu za zdravje Baden-Würtemberg Stefana Brockmanna se umrli v drugo ni okužil s katerim od novih sevov koronavirusa, čeprav se je britanska mutacija tega virusa prvič v Nemčiji pojavila prav v tem okrožju. Najverjetneje bolnik ob prvi okužbi ni razvil dovolj močne imunosti, je za medije domneval Brockmann. Primeri ponovne okužbe so sicer zelo redki, primeri smrti ob drugi okužbi pa še bolj. Po do zdaj znanih podatkih je bil bolnik iz Freudenstadta šele tretji tak primer na svetu. Pred njim je po drugi okužbi oktobra lani umrla 89-letna Nizozemka, decembra pa 74-letni Izraelec.

