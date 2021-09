96-letnica pobegnila pred sojenjem zaradi vpletenosti v zločine v taborišču

Wolf Molkentin, odvetnik 96-letnice. FOTO: Axel Heimken/Afp



Sojenje zelo pomembno

Nekdanjo tajnico v nemškem koncentracijskem taborišču so ujeli, potem ko je poskušala pobegniti pred sojenjem. 96-letnaje obtožena sostorilstva pri 11.000 umorih, a se ni pojavila na sodišču, zato je sodnik izdal nalog za njeno aretacijo. Pridržali so jo nekaj ur zatem, ko je zapustila dom za ostarele v mestu Quickborn in pobegnila v Hamburg.Furchnerjeva bi se morala pojaviti na posebnem sodišču v kraju Itzehoe, pa je namesto tega vzela taksi in izginila. Sojenje so zato preložili na 19. oktober, je potrdil sodnik. 96-letnica je sodišču napisala pismo, da se ne bo udeležila sojenja. Le nekaj ur po pobegu pa so jo izsledili. Sodišče se trenutno še odloča, ali bo morala ostati v priporu. Njeno dejanje je osupnilo skupino preživelih taboriščnikov in svojcev umrlih med drugo svetovno vojno. »Pokazala je neverjeten prezir do pravne države in preživelih,« so po poročanju BBC sporočili iz Mednarodnega odbora za Auschwitz.Sojenje nekdanji delavki v koncentracijskem taborišču sicer velja za precedens, saj je bila Irmgard Furchner civilna delavka v Stutthofu. Delala je kot mlada daktilografinja v pisarni poveljnika taborišča Stutthof. Dve leti pred koncem druge svetovne vojne je menda že vedela, kaj se dogaja v koncentracijskem taborišču, a ni ukrepala. Med sojenjem Hoppeju leta 1954 je pričala, kako ji je narekoval sporočila, vendar je zatrdila, da o nacističnih umorih v taborišču ni vedela nič.Furchnerjeva je ena od prvih žensk, vpletenih v zločine iz nacističnega obdobja, ki so jih v Nemčiji preganjali v zadnjih desetletjih. Od druge svetovne vojne mineva 76 let. Čas, da Nemčija pred sodišče privede ljudi zaradi njihove vloge v nacističnem sistemu, se zato počasi izteka, navaja STA.V Stutthofu je bilo zaprtih več kot 100.000 ljudi, med 65.000 in 85.000 jih je v grozljivih razmerah umrlo. Taboriščnike so ubijali s plinom, smrtonosnimi injekcijami, veliko jih je umrlo za posledicami lakote in različnih bolezni. Večina je bilo Judov, a so bili med njimi tudi nejudovski Poljaki in sovjetski vojni ujetniki.Da je sojenje 96-letnici kljub njenim letom nadvse pomembno, se strinjajo mnogi. Živih je namreč le še nekaj oseb, ki jih krivijo zločinov, in vsi so podobno visoke starosti. Marca so nekdanjega stražarja v taborišču Stutthof sicer spoznali za neprimernega slediti sojenju, medtem ko so, prav tako stražarja, lani spoznali za krivega sostorilstva pri umoru več kot 5000 ujetnikov. Prisodili so mu le pogojno kazen.