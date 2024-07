AfD ustanovila novo politično skupino v Evropskem parlamentu

Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je s partnerskimi strankami iz osmih držav članic EU danes v Bruslju ustanovila novo politično skupino v Evropskem parlamentu z imenom Evropa suverenih narodov, je sporočila stranka AfD. Skupino tvori 25 poslancev, pri čemer jih je 14 iz AfD.

Poleg AfD so v skupini še bolgarska stranka Preporod in poljska Konfederacija s po tremi poslanci ter stranke Ponovno zavzetje iz Francije, Zveza ljudstva in pravičnosti iz Litve, Republika iz Slovaške, Svoboda in direktna demokracija (SPD) iz Češke in Gibanje naša domovina iz Madžarske s po enim poslancem.

V igri za članstvo v skupini naj bi bila še vedno tudi španska stranka Konec zabave, ki ima tri evropske poslance, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skrajna desnica v evropskem parlamentu s 15 poslanci

Skupini Evropa suverenih narodov bosta sopredsedovala Rene Aust iz AfD in Stanislaw Tyszka iz Konfederacije.

AfD ima sicer v Evropskem parlamentu 15 poslancev, vendar eden od njih, Maximilian Krah, ne bo del skupine, potem ko je bil zaradi spornih izjav o nacistični Nemčiji izključen iz delegacije AfD. Pred tem je bila stranka zaradi njegovih izjav izključena tudi iz evropske politične skupine Identiteta in Demokracija (ID).

Kljub temu je Krah v objavi na omrežju X pozdravil ustanovitev nove skupine. »Vesel sem, da se bo z ustanovitvijo skupine v Evropskem parlamentu uresničil projekt, s katerim sem se ukvarjal že več let,« je zapisal in dodal, da je pomen tega projekta »veliko večji od njegove vloge«.

Za oblikovanje nove politične skupine v Evropskem parlamentu je sicer potrebnih najmanj 23 poslancev iz sedmih držav.