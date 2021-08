Afganistan, zadnja kriza Angele Merkel

V nadaljevanju preberite:

Nemška kanclerka Angela Merkel je poslancem spregovorila o krizi v Afganistanu. Priznala je, da so razmere podcenili in da bodo morali tako v Nemčiji kot skupaj z zavezniki najti odgovore na številna grenka vprašanja. Hkrati je dejala, da je trenutno potrebno narediti vse, da bi zaščitili ogrožene afganistanske sodelavce in napovedala, da bodo pogajanja s talibani nadaljevali tudi v smeri ohranjanja svoboščin, ki so jih v dvajsetih letih pridobili Afganistanci.