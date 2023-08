Afganistanci so bili izdani, zdaj so pozabljeni

V nadaljevanju preberite:

Posledice kombinacije nekompetentne talibske vladavine in mednarodnih sankcij so uničujoče. Svoje so najprej s poplavami, potem s sušo dodale posledice podnebnih sprememb. V Afganistanu po podatkih Združenih narodov vlada najhujša humanitarna katastrofa na svetu. Osemnajstim milijonom Afganistancev, slabi polovici, po podatkih ZN trenutno grozi »akutna lakota«. Trideset milijonov ljudi je odvisnih od humanitarne pomoči. Toda fond ZN za pomoč Afganistanu je skoraj prazen: zbrali so le 800 milijonov od načrtovanih 3,26 milijarde dolarjev. Manj kot četrtino. Svetovni program za hrano (WFP) je moral zaradi praznega proračuna letos odpraviti prehransko pomoč 8 milijonom Afganistancev.