Velika človeška tragedija v Afganistanu se nadaljuje

Vrnitev talibov v Kabul in začetek njihove druge vladavine (prva je trajala od leta 1996 do 2001) je nemudoma sprožila verigo kaotičnih dogodkov. Na tisoče ljudi se je v strahu pred maščevalnim pohodom skrajnih islamistov odpravilo proti kabulskemu mednarodnemu letališču, od koder je med prvimi zbežal predsednik Gani. Na letališču in pred njim je več dni vladal strahoten kaos: letala so bili polna, ljudje so tekli po letališki stezi, mladi fantje so se metali na krila vozečih letal in po njihovem vzletu padali v smrt, preostali ameriški vojaki in talibi so »urejali promet«, lokalna podružnica samooklicane Islamske države je izvedla krvav samomorilski napad … Do konca avgusta, ko je iz Kabula odletel še zadnji ameriški vojak, so se razmere umirile. Državo je zapustilo več tisoč najbolj sposobnih in izobraženih ljudi.