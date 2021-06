Albanski parlament Mete ne mara več za predsednika

Albanski parlament je danes s 104 glasovi za, sedmimi proti in tremi vzdržanimi podprl odstavitev predsednika države Ilirja Mete. Poslanci so podprli predlog vladajočih socialistov, ki predsedniku očitajo "resne kršitve ustave" pred parlamentarnimi volitvami 25. aprila in med njimi. Končno odločitev bo sprejelo ustavno sodišče.



Med volilno kampanjo se je Meta odkrito postavil proti vladi premierja Edija Rame, ki vodi Socialistično stranko. Na volitvah je premierjeva levosredinska koalicija zmagala že tretjič zapored, poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa povzema STA.



Po poročanju portala Balkaninsight so socialisti odstavitev Mete napovedali takoj po zmagi na volitvah in na glasovanje niso počakali niti do septembra, ko naj bi se oblikoval novi sklic parlamenta.



Po ustavi lahko predlog za odstavitev predsednika poda vsaj četrtina poslancev, potrjen pa mora biti vsaj z dvotretjinsko večino vseh poslancev, kar se je danes tudi tudi zgodilo. Odstavitev so namreč v 140-članskem parlamentu podprli 104 poslanci. Potrjen predlog bo parlament poslal ustavnemu sodišču, ki bo sprejelo končno odločitev.



Vladajoči socialisti obtožujejo 51-letnega Meto, bivšega socialističnega premierja, ki je iz stranke izstopil pred 17 leti, da je vzpodbujal nasilje in podžigal politično nestabilnost z izjavami pred in med volitvami. Pred volitvami je med drugim volivce pozval, naj zaščitijo svoje glasove pred morebitnimi poskusi socialistov, da bi manipulirali izide.

Predsednika ni bilo v parlament

Meta vztraja, da je pobuda parlamenta nezakonita in neustavna, zato ni sodeloval s posebno parlamentarno preiskovalno komisijo, ki so jo ustanovili, niti se ni danes udeležil zasedanja parlamenta. Stališče je danes takoj po glasovanju ponovil preko svojega tiskovnega predstavnika Tedija Blushija. Rama pa ga je pred glasovanjem v parlamentu obtožil, da je izdal poslanstvo predsednika države in ponižal ustavo.



Odnosi med Meto ter Ramo in vladno koalicijo so že dolgo napeti, današnje glasovanje pa je bil že drugi poskus sedanje vlade, da ga odstavi, potem ko so leta 2019 socialisti odstopili od vložitve pobude. Rami se sicer petletni predsedniški mandat izteče čez leto dni.



Ansa dodaja, da se je prvič v 30 letih, odkar je v Albaniji pluralizem, zgodilo, da je parlament odločil o odstavitvi predsednika države. Končno odločitev bo sprejelo ustavno sodišče, ki lahko odločitev parlamenta potrdi, ali pa ne.

