Alec Baldwin bo obtožen zaradi uboja

Ameriški igralec Alec Baldwin bo obtožen nenaklepnega uboja sodelavke Halyne Hutchins. Ista obtožba bo doletela tudi Baldwinovo sodelavko Hannah Gutierrez-Reed, ki je na snemanju filma Rust skrbela za orožje, so sporočili tožilci v ameriški zvezni državi Nova Mehika.

Hutchinsovo je Baldwin, spomnimo, ustrelil med vajo, čeprav na snemanju naj ne bi bilo pravih nabojev. Pomočnik režiserja Dave Halls, ki je Baldwinu izročil orožje, se je izrekel za krivega malomarnega ravnanja s smrtonosnim orožjem.

Halyna Hutchins je umrla 21. oktobra leta 2021 na prizorišču snemanja filma Rust, pri katerem je sodelovala kot direktorica fotografije. FOTO: Reuters

Bladwin je sicer dolgo zanikal krivdo, saj da ni vedel, da ima orožje, s katerim ja vadil na prizorišču, prave naboje. »Nekdo je odgovoren za to, kar se je zgodilo in ne vem, kdo je to, vem pa, da to nisem jaz,« je Baldwin lani dejal v intervjuju. Baldwin, hkrati producent in glavni igralec v filmu, je držal pištolo, ki je ubila Hutchinsonovo in ranila režiserja Joela Souzo.