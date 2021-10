Aleksej Navalni letošnji dobitnik nagrade Saharov

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je letošnji dobitnik nagrade Saharov. Ruski disident, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, od januarja prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve.

Odločitev o nagrajencu je na zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu sporočila njegova podpredsednica Heidi Hautala. Ob tem je v imenu evropskega parlamenta ruske oblasti pozvala, naj Navalnega nemudoma izpustijo iz zapora.

Navalni s tem, ko poskuša ruskemu narodu povrniti svobodo izbire, dokazuje svoj pogum, je poudarila ob razglasitvi dobitnika nagrade. Vrsto let se v svoji državi bori za človekove pravice in temeljne svoboščine, to pa ga je stalo svobode in skoraj tudi življenja, je poudarila.

Eden najglasnejših Putinovih kritikov

Sicer velja Navalni za vidnega protikorupcijskega aktivista in enega najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Med letošnjimi finalisti so bili poleg Navalnega še skupina afganistanskih žensk in bolivijska političarka Jeanine Anez. O dobitniku nagrade je pred razglasitvijo odločala konferenca predsednikov parlamenta.

»S podelitvijo nagrade Saharov Navalnemu priznavamo njegov neverjetni osebni pogum in ponovno poudarjamo, da evropski parlament vztrajno podpira njegovo takojšnjo izpustitev,« je ob tem poudaril predsednik evropskega parlamenta David Sassoli, so sporočili iz evropskega parlamenta.

Nagrada Saharova za svobodo misli, ki jo vsako leto podeli evropski parlament, nosi ime sovjetskega fizika in političnega oporečnika Andreja Saharova. Že od leta 1988 jo podeljujejo posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Nagrajenci prejmejo priznanje in 50.000 evrov.

Lani je nagrado prejela demokratična beloruska opozicija, prevzela pa jo je Svetlana Tihanovska. Leto prej jo je prejel Ilham Tohti, ujgurski ekonomist, ki se bori za pravice ujgurske manjšine na Kitajskem.