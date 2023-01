Ali vedo, da je božič?

V nadaljevanju preberite:

Kako drugačen in nemara bolj človeški je bil svet v času prve svetovne vojne, kakor je zdaj, ko bojevniki vsako pobudo sovražnika takoj označijo za cinično, dvolično in zahrbtno, pa čeprav bi mogoče vsaj za kak dan zaustavila to nesmiselno prelivanje krvi na ukrajinski fronti.