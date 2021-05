Američani za covid-19 vse bolj sumijo wuhanski inštitut za virologijo

Wuhanski inštitut za virologijo. Foto Hector Retamal Afp

Celo vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive boleznini več prepričan, ali se je virus SARS-CoV-2 razvil v naravi in zahteva preiskave. Če so se prej mnogi posmehovali govorjenju prejšnjega republikanskega predsednikao »kitajskem virusu«, zdaj ameriški diplomatski in obveščevalni viri domnevajo zgodnja obolenja raziskovalcev wuhanskega inštituta za virologijo za covidom-19.Trije raziskovalci iz wuhanskega inštituta, v katerem so med drugim raziskovali viruse netopirjev, so že novembra 2019 iskali zdravniško pomoč, je časopis Wall Street Journal navedel ameriške obveščevalne vire. V Pekingu so šele decembra priznali obolenja za covidom-19 in še tedaj govorili le o okužbi na na wuhanski tržnici. Američani, nasprotno, navajajo natančne podatke o zdravniških obiskih raziskovalcev bližnjega inštituta za virologijo.State Department prejšnje republikanske administracije je že proti koncu Trumpovega mandata poročal o verjetnih zgodnjih obolenjih raziskovalcev wuhanskega inštituta za virologijo, zdaj tudi v demokratski Beli hiši govorijo o resnih vprašanjih o zgodnjih dneh pandemije, vključno z vprašajem izvora. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji bodo kmalu objavili poročilo o tem in ameriška administracija ga noče vnaprej soditi.Kitajsko zunanje ministrstvo je ameriškemu časopisu navedlo prejšnji sklep WHO, da je verjetnost pobega virusa iz laboratorija izjemno majhna, kritiki pa so ženevsko organizacijo že obsojali zaradi poznega prepoznanja velike nalezljivosti virusa. Še posebej ogorčeno WHO in Kitajsko obsojajo republikanski člani ameriškega predstavniškega doma, ki dr. Fauciju in njegovemu inštitutu NIAID očitajo preteklo sodelovanje z wuhanskim inštitutom za virologijo.