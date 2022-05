Amerika se močno boji stagflacije

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji guverner ameriške centralne banke na obzorju vidi stagflacijo, kar pomeni obdobje visoke inflacije in nizke gospodarske rasti. Manjka le še visoka brezposelnost, Ben Bernanke, ki je Fed vodil skozi finančno krizo 2008, pa že spominja na težavna 70. leta minulega stoletja. Vse glasnejši so tudi drugi napadi na gospodarsko in socialno politiko demokratskega predsednika Joeja Bidna ter dolgo oklevanje ameriške centralne banke v boju proti inflaciji.