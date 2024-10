Ameriška avtomobilska industrija med uspehi in težavami

V nadaljevanju preberite:

Ameriška avtomobilska industrija je v podobnem položaju kot celotno gospodarstvo zahodne velesile: na prvi pogled ji gre bolje kot številnim tekmicam, a kljub temu ima kopico težav. Strokovnjaki del krivde za to pripisujejo spodbujanju električnih avtomobilov in sindikalnega organiziranja pod sedanjo demokratsko administracijo. Morebitna zmaga republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa bi to močno spremenila – in še marsikaj, tudi odnos do evropske avtomobilske industrije.