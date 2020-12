Ameriška FDA pozitivno o Pfizerjevem cepivu

Washington – Znanstveniki ameriške uprave za hrano in zdravila Pfizerjevo cepivo razglašajo za varno in učinkovito. Medtem ko so v Veliki Britaniji že začeli s cepljenjem, bodo v ZDA počakali še na rezultate neodvisne raziskave. Po nekaterih napovedih naj bi se to zgodilo že v četrtek, kmalu zatem se bo tudi v domovini najuspešnejših cepiv začela akcija.Newyorški Pfizer v sodelovanju z nemškim Biontechom je le prva v vrsti farmacevtskih družb, ki so se sredi najhujše pandemije stoletja lotile iskanja najbolj temeljne rešitve. Okrog 95 odstotno učinkovitost cepiva napovedujejo tudi pri Moderni iz Cambridgea v Massachusettsu, obe ameriški družbi pa sta po testih na deset tisočih prostovoljcev sklenili, da je cepivo v dveh odmerkih varno.Med reakcijami na cepivo poročajo predvsem o začetnih glavobolih, hudi utrujenosti ter bolečini v mišicah, ki kmalu izginejo, v štirih primerih od 22 tisoč pa so poročali o začasni paralizi obraznega živca. Čeprav v kontrolni skupini teh primerov ni bilo, so ti še vedno znotraj statistične napake.