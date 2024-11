V Gazi zaključena kampanja cepljenja proti otroški paralizi

V nekaj več kot dveh mesecih se je na območju Gaze zaključila kampanja cepljenja proti otroški paralizi, je v sredo sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef) in dodal, da je po dva odmerka cepiva prejelo 556.774 otrok, okoli 448.400 pa jih je prejelo vitamin A. Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je razširila operacije na severu Gaze.

»Približno 94 odstotkov ciljne populacije 591.714 otrok, mlajših od deset let, je prejelo drugi odmerek cepiva, kar je izjemen dosežek glede na ekstremno težke okoliščine, v katerih je bila kampanja izvedena,« je sporočil Unicef.

Kot je pojasnil, je kampanja presegla 90-odstotno pokritost v osrednji in južni Gazi. V severni Gazi, kjer je bila kampanja cepljenja zaradi oviranega dostopa začasno prekinjena, pa je bila dosežena približno 88-odstotna pokritost.

Po ocenah Unicefa med 7000 in 10.000 otrok na nedostopnih območjih na severu Gaze, kot so Džabalija, Beit Lahija in Beit Hanun, še vedno ni cepljenih proti poliovirusu. To pa povečuje tveganje za nadaljnje širjenje otroške paralize v Gazi in sosednjih državah.



V Gazi so poleti potrdili prvi primer okužbe z otroško paralizo po 25 letih, kampanja cepljenja pa se je začela septembra. Potrebna sta vsaj dva odmerka in najmanj 90-odstotna precepljenost, da se ustavi širjenje seva otroške paralize, ki se je pojavil v Gazi. Nadaljnjo spremljanje razmer bo sedaj pokazalo, ali bo potreben vnovičen odziv za zajezitev širjenja otroške paralize v enklavi, je še sporočil Unicef.

Unicef je ob tem skupaj s Svetovno zdravstveno agencijo (WHO) pozval k prekinitvi ognja, kar bi omogočilo izvajanje rutinskega cepljenja ne le proti otroški paralizi, temveč proti vsem boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je razširila operacije proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas na severu Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Vojaki IDF so začeli delovati proti teroristični infrastrukturi na območju Beit Lahije. Hkrati enote IDF še naprej delujejo na območju Džabalije in so v zadnjem dnevu likvidirale približno 50 teroristov,« je sporočila izraelska vojska in prebivalce pozvala k evakuaciji.