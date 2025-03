Ameriška vlada z novinarjem pomotoma delila načrte napada na Jemen

Najvišji ameriški politiki in strokovnjaki za nacionalno varnost so sredi meseca o načrtih napada na Jemen razpravljali na portalu Signal ter nehote vključili urednika revije The Atlantic, je poročal ta. Po navedbah odgovornega urednika revije Jeffreyja Goldberga so se v razpravi pokazale razlike v mnenjih med svetovalcem predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost Mikom Waltzem, državnim sekretarjem Marcom Rubiom, obrambnim ministrom Petom Hegsethom ter podpredsednikom J. D. Vanceom, ki je načrt napada menda označil za napako.

Obrambni minister Hegseth je zanikal, da bi vojaške načrte posredovali prek komercialnega portala, Jeffreyja Godlberga pa je označil za skrajno levega zapriseženega nasprotnika predsednika Trumpa, ki si je izmislil že Trumpovo govorjenje o zgubah, ki v vojnah žrtvujejo svoja življenja. Urednik Atlantica trdi, da ga je v digitalno klepetalnico povabil svetovalec za nacionalno varnost Waltz.

Obrambni minister Pete Hegseth FOTO: Annabelle Gordon/AFP

Še posebno pozornost so pritegnile Goldbergove navedbe pripomb podpredsednika J. D. Vancea, ki je menda napad na hutijevce odsvetoval zato, ker gre skozi Sueški kanal zelo malo ameriškega trgovskega prometa, zato pa veliko evropskega. Napad naj bi zato bolj koristil Evropejcem ter poleg tega sprožil višje cene nafte. »Sovražim, da spet rešujemo Evropo.« Obrambni minister Hegseth in predsednikov svetovalec Stephen Miller sta se menda strinjala, kljub temu pa so se odločili proti preložitvi napada.

Trump je novinarjem povedal, da ne ve nič o tem, ter dodal, da ni ravno ljubitelj revije Atlantic, ki bo po njegovem kmalu prenehala izhajati. Na svojem družbenem omrežju truth social je posredoval še pripombo tesnega sodelavca Elona Muska, da je druga stran Atlantica najboljše mesto za prikrivanje skrivnosti, »saj nihče ne gre tja«. Musk je posredoval oceno humorističnega portala Babylon Bee: »Genij Trump je vojne načrte posredoval Atlanticu, kjer jih nikoli nihče ne bo videl.«

Po ameriškem napadu na jemenske Hutijevce FOTO: Mohammed Huwais/AFP

Hegseth je trditve o tem označil za izmišljotino »tipa, ki krošnjari po smetiščih«. Jeffrey Goldberg naj bi bil tudi med tistimi, ki so razširjali lažne trditve o Trumpovem sodelovanju z ruskim spodkopavanjem volitev leta 2016 ter več drugih. O napadu na jemenske hutijevce je obrambni minister ZDA povedal, da je bil nujen zaradi oviranja plovnih poti.

»Predsednik Trump je dejal, da je treba temu narediti konec, vzpostavili bomo zavračanje, odprli plovne poti in na koncu zdesetkali hutijevce. In prav to si na vso moč že od vsega začetka tudi prizadevamo.« Nihče ni razpošiljal vojaških načrtov, je še dodal.

Predstavnik za tisk sveta Bele hiše za nacionalno varnost Brian Hughes pa je pred tem ocenil, da je Goldbergovo poročilo avtentično, in po poročanju drugih medijev so v ameriškem kongresu zelo nezadovoljni.