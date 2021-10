Angela Merkel odhaja, toda kontinuiteta ni vprašljiva

V nadaljevanju preberite:

Šestnajstletno obdobje Angele Merkel je pri koncu, toda nemška veleposlanika v Ljubljani Natalie Kauther in Adrian­ Pollmann sta prepričana, da v odnosih­ Berlina z najtesnejšimi evropskimi part­nerji – tudi Slovenijo – ne bo sprememb.­ Diplomata, prvi veleposlaniški par v nemški zgodovini, sta dan po tesnih parlamentarnih volitvah v pogovoru za Delo razmišljala o državi in Uniji po kanclerkinem odhodu, pa tudi o vrzeli med vzhodnim in zahodnim delom Nemčije, ki je očitna tudi 31 let po združitvi.

Eno veleposlaništvo, dva veleposlanika.­ Se je nemška oziroma katerakoli druga diplomacija že kdaj odločila za kaj takšnega?

Natalie Kauther: V zgodovini nemškega zveznega zunanjega ministrstva se na ravni veleposlanikov to še ni zgodilo, do zdaj je bilo omejeno na raven generalnih konzulov ali namestnikov veleposlanikov. Najino imenovanje je prvi primer, ko je nemška država poslala na tuje veleposlaniški par. To poletje je bil še en par poslan v Stockholm. Francija pa je to storila že pred Nemčijo – na Hrvaškem.

Vajino imenovanje je z vidika običajnih diplomatskih standardov torej nekakšen eksperiment.

Natalie Kauther: Temu bi prej rekla pionirsko delo (smeh).