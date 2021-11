Anglija: Brez poživitvenega odmerka ostali mnogi imunsko oslabljeni

08.00 Anglija: Mnogi imunsko oslabljeni so ostali brez poživitvenega odmerka

Uvedba tretjih oziroma poživitvenih odmerkov cepiva proti covidu-19 v Angliji je bila označena kot kaotična, vodilna dobrodelna organizacija je opozorila, da je neznano število imunsko oslabelih ljudi ostalo brez ustrezne zaščite pred zimo oziroma celo prejelo napačno cepivo, piše Guardian. V dobrodelni organizaciji Blood Cancer so dejali, da sta slabo načrtovanje in zmedeno pošiljanje sporočil povzročila škodo na tisoče ljudem z oslabljenim imunskim sistemom, s čimer so ti bolj izpostavljeni tveganju resnejših posledic oziroma poteka bolezni, če se okužijo s covidom-19. V daljši izjavi je dobrodelna organizacija zapisala, da angleška državna zdravstvena služba večkrat ni priznala težave, medtem ko je minister za zdravje Sajid Javid pred več kot šestimi tedni navedel napačne podatke, da je bila velika večina ljudi, upravičena do tretjega odmerka, na cepljenje že povabljena. Izvršna direktorica organizacije Blood Cancer je dejala, da se ljudje še vedno trudijo dobiti tretji odmerek in da je bila uvedba tega napačna, saj je »povzročila še več tesnobe pri imunsko oslabljenih ljudeh«. Tretji odmerek se sicer zdaj priporoča odraslim, starim 40 let in več.

07.30 V Novem Južnem Walesu po novem testiranju otrok v osnovnih šolah

V izogib širjenju okužb in karantenam ob bližnjih stikih bodo v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales v osnovnih šolah uvedli testiranje s hitrimi testi, poroča britanski Guardian. Ministrica za izobraževanje Sarah Mitchell je dejala, da bodo testi pomagali učencem in osebju, da se v razrede vrnejo prej, če bodo v šolah pozitivnih primeri oziroma okužbe. Zdravstvo svetuje, da se v primerih tesnih stikov lahko ti v šolo vrnejo po sedmih dneh, če dobijo negativen rezultat PCR-testa sedmi dan od datuma izpostavljenosti in ob doslednih negativnih rezultatih hitrih antigenskih testov od osmega do 14. dne. Gre za to, da so bili številni osnovnošolci, sicer premladi za cepljenje, prisiljeni nazaj k šolanju od doma, saj so bili v 14-dnevni izolaciji, če se je v šoli oziroma razredu našel pozitiven primer.

FOTO: Matej Družnik/Delo

06.00 V Nemčiji zaostrili razmere, Merklova je dejala, da je skrajni čas za ukrepanje

Vodja nemške agencije za nadzor bolezni je včeraj, preden so se nemške zvezne dežele in nemška vlada dogovorile za ostrejše ukrepe, dejal, da se država bliža »zelo slabi božični sezoni«, če ostrejših ukrepov za zajezitev covida-19 ne bi sprejeli, je poročal britanski Guardian. Lothar Wieler, vodja Inštituta Roberta Kocha (RKI), je dejal, da je Nemčija v zelo žalostnem obdobju, v katerem bi od trenutno okuženih umrlo na stotine, tudi ob sprejetju nekaterih ukrepov.

FOTO: Christof Stache/AFP

Nemške zvezne dežele in nemška vlada so se tako včeraj dogovorili za ostrejše ukrepe za zajezitev pandemije covida-19, ki prinašajo omejitve za necepljene, ter uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 za določene skupine, poročajo tuje tiskovne agencije. Na srečanju nemške vlade in ministrskih predsednikov zveznih dežel so dosegli dogovor o tristopenjskem načrtu protikoronskih ukrepov, ki bo temeljil na številu covidnih bolnikov v bolnišnicah, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Cepljenje proti covidu-19 bo v Nemčiji, ki se v teh dneh spopada z rekordnim številom novih okužb na dnevni ravni, obvezno za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše, ki so v stiku z najbolj ranljivimi osebami. »Smo v zelo resnih razmerah. Skrajni čas je za ukrepanje,« je po srečanju dejala nemška kanclerka Angela Merkel.