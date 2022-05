Apači med štiridesetimi akri pekla in prihodnostjo

V nadaljevanju preberite:

Tudi v Evropi so cele generacije odraščale ob kavbojskih filmih, v katerih so plemeniti Indijanci in častni kavboji kaznovali »slabe fante«, in res si med osamljeno vožnjo po »avtocesti starega Zahoda« Route 70 kaj lahko zamislimo jezdece z daljnega obzorja ali glavo z orlovim peresom za trakom izza spektakularnih vrhov gorovja Tonto. Tamkajšnji prebivalci pa danes ne lovijo bizonov niti niso več Indijanci: ameriška politična korektnost jih je preimenovala v prvotne prebivalce Amerike, ni jim pa še zagotovila razvoja in blaginje. Obisk v rezervatu plemena Apači San Carlos.